The Washington Post пишет, что полномасштабное вторжение России в Украину было проявлением "неоимпериалистического реваншизма", в рамках которого Россия отрицала суверенитет и собственную идентичность Украины. Наоборот, Украина рассматривалась как часть "большой России", которой стоит вернуться в родное лоно.

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Влияние Курской операции на Россию

Эти ошибки были развеяны упорным сопротивлением Украины и всплеском украинского национализма, который сопровождал ее военные усилия. И теперь, вместо восстановления исчезнувшей российской империи, Путин наблюдает, как становятся все более очевидными уязвимые места его собственной страны,

– пишет автор статьи.

За неделю продвижение Украины в Курской области превысило продвижение России в Украине за весь год. Российские военные начали предполагать, кто из чиновников потеряет работу из-за фиаско, тогда как разъяренные россияне жаловались на отсутствие координации во время эвакуации

Также операция привела к тому, что российские войска начали бомбить свою собственную территорию – после месяцев ударов по Украине.

Вторжение явно достигло по крайней мере одной украинской цели: прорваться сквозь дымку российского самодовольства относительно войны – которая имела ограниченное влияние на жизнь большинства обычных россиян,

– писали в издании ранее.

С прошлой недели россияне, а не украинцы, начали интересоваться, в безопасности ближайшая к району боевых действий атомная станция, смотреть видео со своими срочниками, взятыми в плен, и мирными жителями, лишенными убежища, по мере того, как Курская область исчезает за активной линией фронта.

Академик Гарвардского университета (США) Уолтер Клеменс считает, что независимо от дальнейшего развития ситуации Украина уже продемонстрировала "хрупкость всей системы Путина" – не только ее разведки и армии, но и жизнеспособности системы диктатуры в целом.