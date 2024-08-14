The Washington Post пише, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну було проявом "неоімперіалістичного реваншизму", в межах якого Росія заперечувала суверенітет і власну ідентичність України. Навпаки, Україна розглядалася як частина "великої Росії", якій варто повернутися в рідне лоно.

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Вплив Курської операції на Росію

Ці помилки були розвіяні наполегливим опором України та сплеском українського націоналізму, який супроводжував її воєнні зусилля. І тепер, замість відновлення зниклої російської імперії, Путін спостерігає, як стають усе очевиднішими вразливі місця його власної країни,

– пише автор статті.

За тиждень просування України у Курської області перевищило просування Росії в Україні за весь рік. Російські воєнкори почали припускати, хто з чиновників втратить роботу через фіаско, тоді як розлючені росіяни скаржилися на відсутність координації під час евакуації

Також операція призвела до того, що російські війська почали бомбардувати свою власну територію – після місяців ударів по Україні.

Вторгнення явно досягло принаймні однієї української мети: прорватися крізь серпанок російського самовдоволення щодо війни – яка мала обмежений вплив на життя більшості звичайних росіян,

– писали у виданні раніше.

З минулого тижня росіяни, а не українці, почали цікавитися, чи у безпеці найближча до району бойових дій атомна станція, дивитися відео зі своїми строковиками, взятими у полон, і мирними жителями, позбавленими притулку, у міру того, як Курська область зникає за активною лінією фронту.

Академік Гарвардського університету (США) Волтер Клеменс вважає, що незалежно від подальшого розвитку ситуації Україна вже продемонструвала "крихкість усієї системи Путіна" – не лише її розвідки та армії, але й життєздатності системи диктатури загалом.