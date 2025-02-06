Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что Путин надеялся максимально быстро взять под контроль Курскую область. Конечные сроки постоянно сдвигались. Прошло полгода – и ему до сих пор ничего не удалось.

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У Путина проблемы

Как отметил Тизенгаузен, ситуация в Курской области ударила и по главе Чечни Рамзану Кадырову. В его подразделениях говорили, что все быстро стабилизируется. Но в конце концов им не удалось достичь успехов.

Уже потом появилась информация, что Кадыров должен был быть одним из посредников, чтобы наладить отношения с новой сирийской властью. Там тоже провал. А дальше произошла история со сбитым азербайджанским самолетом.

Почему эти все истории связаны? Потому что для восстановления Алеппо Путин миллиарды найдет. А для Курской области – нет. Также в последнее время Кадыров сильно накосячил. Система начинает трещать изнутри. Если один из столпов режима начинает настолько жестко косячить и проваливать миссии, то это значит, что конфликт неизбежен. Это то, что порождает походы на Москву. Путин на самом деле слабеет,

– сказал Тизенгаузен.

Всякие фанатики Путина любят рассказывать о "могуществе" России. У нее действительно есть количественное преимущество. Но есть вопрос, на который Путин не имеет ответов. И один из них – почему за полгода Россия не смогла освободить Курскую область?

Напомним, в Генштабе ВСУ назвали потери России за время боевых действий в Курской области, которые уже продолжаются полгода.