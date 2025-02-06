Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що Путін сподівався максимально швидко взяти під контроль Курську область. Кінцеві терміни постійно зсувалися. Минуло пів року – і йому досі нічого не вдалося.

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У Путіна проблеми

Як наголосив Тизенгаузен, ситуація в Курській області вдарила і по главі Чечні Рамзану Кадирову. У його підрозділах говорили, що все швидко стабілізується. Але зрештою їм не вдалося досягти успіхів.

Вже потім з'явилася інформація, що Кадиров мав бути одним із посередників, аби налагодити відносини із новою сирійською владою. Там теж провал. А далі сталася історія зі збитим азербайджанським літаком.

Чому ці всі історії пов'язані? Бо для відновлення Алеппо Путін мільярди знайде. А для Курської області – ні. Також останнім часом Кадиров сильно накосячив. Система починає тріщати зсередини. Якщо один зі стовпів режиму починає настільки жорстко косячити та провалювати місії, то це означає, що конфлікт неминучий. Це те, що породжує походи на Москву. Путін насправді слабшає,

– сказав Тизенгаузен.

Усякі фанатики Путіна люблять розповідати про "могутність" Росії. У неї дійсно є кількісна перевага. Але є питання, на яке Путін не має відповідей. І одне з них – чому за пів року Росія не змогла звільнити Курську область?

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ назвали втрати Росії під час бойових дій у Курській області, які вже тривають пів року.