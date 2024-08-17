Подают как стихийное бедствие: Путин прибегнул к странной стратегии реагирования на Курск, – Bloomberg

В Курской области уже вторую неделю продолжается операция Вооруженных Сил. При этом Кремль пытается создать у населения впечатление, что это обычное "стихийное бедствие".

Издание Bloomberg пишет, что Москва не хочет, чтобы россияне осознали, что вражеская армия ступила на российские земли. Именно поэтому пытается создать смещает акценты атаки в Курской области.

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Реакция Кремля на Курскую область

Журналисты вспоминают, что основной темой последнего заседания Совета безопасности в России стала не операция в Курской области, а "новые технические решения, принятые во время специальной военной операции".

В то же время российские СМИ пытаются передать ощущение "нормальности" украинской атаки. Они сосредоточили свое внимание на попытках доставить гуманитарную помощь почти 200 тысячам людей, которые покинули свои дома. Это напоминает, будто они стали жертвами наводнения или другого стихийного бедствия, а не первого иностранного военного вмешательства после Второй мировой войны.

Кремль не хочет посылать сообщение о том, что враг у ворот. Они не хотят посылать сообщение о силе и собственной слабости перед Украиной,

– сказала Ольга Оликер, директор по вопросам Европы и Центральной Азии Международной кризисной группы в Брюсселе.

Кремль, похоже, не желает даже признать факт атаки. Например, в понедельник кремлевская пресс-служба выдала сообщение о том, что Путин обсудил "текущие вопросы" с высокопоставленными чиновниками по "ситуации" на границе.

А во время встречи с губернатором Курской области когда тот докладывал о масштабах украинских действий, Путин перебил чиновника и сказал сосредоточиться на оказании помощи переселенцам, а военные оценки оставить армии.

В то же время последние опросы показывают, что 45% россиян считают, что их семьи и друзья находятся в тревожном настроении, что на 12% больше показателей июля. Доля россиян, недовольных властью, выросла на 7% – до 25%. Более половины опрошенных указали, что причиной является именно наступление на Курск.