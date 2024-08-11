Именно на них Москва все чаще полагается для защиты российской государственной границы защиты российской государственной границыу. Об этом говорится в отчете американского института изучения войны.

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России грозит политический кризис

Российские оппозиционные ресурсы начали распространять ряд жалоб от членов семей срочников, которые участвуют в обороне на границе с Украиной. ISW пишет, что Кремль уже ранее выражал серьезную обеспокоенность реакцией общественности на незаконное использование срочников в боевых действиях.

Ранее Кремль столкнулся с заметной общественной реакцией весной 2022 года за незаконную отправку российских срочников на передовую в Украине и столкнулся с критикой за то, что полагался на срочников для отражения предыдущих пограничных рейдов и ответа на мятеж группы "Вагнера" летом 2023 года,

– говорится в отчете.

Отмечается, что российский диктатор Владимир Путин еще в марте 2022 года пытался успокоить родственников срочников в том, что они не будут участвовать в боевых действиях. Однако он продолжал свою противоречивую политику, которая еще больше привлекала срочников к защите российско-украинской границы.

Вероятно, таким образом диктатор стремился "перетасовать" российские силы, которые ранее несли пограничную службу, чтобы их можно было развернуть для операций в Украине. В частности, в декабре 2023 года Путин подписал закон, который позволяет военнообязанным проходить службу в российской ФСБ.

"Кремлю, возможно, придется оправдать свою противоречивую зависимость от срочников в операциях по охране границы, чтобы успокоить российское общество, как это сделал Путин после споров в 2022 и 2023 годах", – пишут аналитики.

Институт приводит слова депутата Госдумы России и бывшего заместителя командующего Южного военного округа генерал-лейтенанта Андрея Гурулева, который недавно заявил, что участие срочников в боевых действиях является нормальным, учитывая то, что Россия уже использовала их в войнах в Афганистане и Чечне.

Напомним, российское военное командование перебросило срочников в Курск перед прорывом границы, что продолжается и сейчас. Еще 6 августа несколько российских солдат срочной службы попали в плен.