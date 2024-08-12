В The Economist приводят слова источника в Генштабе, который говорит, что российские командиры не идиоты. Враг знает, что в Курской области нельзя расширить логистику на 80 или 100 километров.

Смотрите также В Курской области продолжаются бои, эвакуированы более 76 тысяч россиян: что известно о прорыве границы

Первые последствия операции в Курской области

Похоже, что минимальная цель – отвести войска России от главных участков фронта в Харькове и на Донбассе. Согласно предварительным данным, результаты неубедительны. Россия перебросила войска с Харьковского направления, но пока что с жизненно важного фронта на Донбассе перебросила гораздо меньше,

– отмечает издание.

Однако журналисты указывают на то, что операция повлияла на неуловимое, но очень важное – на боевой дух. Как в правительственных кабинетах, так и во фронтовых госпиталях нация поверила, что нашла "брешь в панцире Путина". Один из военных говорит, что впервые за долгое время происходит движение, и он чувствует себя как тигр.

Издание отметило, что операция ВСУ на территории России продвигается быстрее, чем многие даже осмеливались предположить. Источник издания сказал, что к 10 августа некоторые подразделения продвинулись на целых 40 километров вглубь России в направлении Курска.

Оперативная безопасность обеспечивала элемент неожиданности – важнейший аспект войны. В Курскую область направили самые боеспособные подразделения. Российские солдаты-призывники столкнулись с десантниками и просто сдались.