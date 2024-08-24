Хотя и рейтинг Владимира Путина на фоне наступления Сил обороны снизился, однако россияне наивно верят, что диктатор еще может им помочь. Политтехнолог в разговоре с 24 Каналом объяснил, почему реакции России на ситуацию в Курской области фактически не было.

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Россияне не готовы защищать себя

Журналисты Foreign Policy назвали "пузырем" десятилетнюю пропаганду Кремля о якобы "угрозе" от Украины. Несмотря на подобные заявления, которые постоянно слышали россияне, на фоне наступления Сил обороны на Курскую область, не было никакого социального резонанса. То есть ни стихийного формирования так называемого ополчения, ни длинных очередей добровольцев к призывным пунктам.

Эта ситуация, к слову, кардинально отличается от того, что в начале полномасштабного вторжения происходило в Украине. В частности, и на оккупированных территориях, где украинцы выходили на протесты, чтобы показать свою позицию.

Очень ярким стал и материал WP, когда журналисты издания поехали в Суджу и разговаривали с местными. Все люди обращались к журналистам с просьбой "донести правду" до Путина. Мол, здесь война, а Путин ничего не знает. У жителей России в голове просто каша из пропаганды,

– отметил Шейтельман.

Довольно странным является то, что россиянам кажется, якобы Путин ничего не знает о ситуации в Курской области. Видимо, им сложно представить, что главе Кремля просто безразлично на то, что происходит на границе России.

"Конечно, у них нет никаких интересов, принципов. У россиян есть только царь, хозяин Путин и они обращаются только к нему: "Путин, помоги, Герасимов тебе врет". Но у них появился еще один народный "герой" – телевизор. Они уже жалуются Путину на телевизор, мол, им врет телевизор". При такой дегенерации целого народа какое может быть сопротивление?", – отметил политтехнолог.

В этом контексте важно, чтобы эту ситуацию проанализировали на Западе. Чтобы те, кто принимает политические решения, увидели, что россияне инициативно не готовы участвовать в войне. Там нет людей, которые готовы становиться на защиту "оттечества".

Запад должен увидеть очевидное

Частично Курскую операцию можно сравнить и с так называемым мятежом Евгения Пригожина. Год назад этот "марш" показал, что Россия не готова сопротивляться, а высшее руководство просто убегает от проблем.

Тогда все сбежали из Москвы. А сейчас все "сбежали" из телевизора. В телевизоре нет Путина, нет Шойгу, Герасимова или Лаврова – тех, кто должен отдавать приказы, объяснять ситуацию людям,

– заметил Шейтельман.

Иными словами Курская операция в очередной раз доказала, что не существует и не существовало никаких "красных линий". Украина постепенно пыталась доказать это Западу: ударами по России, по Крыму, по черноморскому флоту, НПЗ и тому подобное.

"Мы уже даже зашли на территорию России! Все, не может Запад больше жаловаться, что есть какие-то "красные линии" – мы уже перешли все", – подытожил Шейтельман.