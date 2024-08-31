Умеров ответил, планируется ли обмен Курской области на оккупированные территории Украины

В течение последних 4 недель в Курской области продолжается операция Вооруженных Сил. Министр обороны Украины Рустем Умеров высказался относительно ее цели.

Так, Киев не планирует использовать Курскую область как "разменную монету"

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Операция в Курской области

Рустем Умеров сказал, что Украина больше сосредоточена на "возможностях", которые ей предоставляет Курская область, а не на удержании российской территории для обмена на оккупированные земли.

Мы сосредоточены на том, чтобы наращивать наши возможности противостоять, отбивать россиян с временно оккупированных территорий,

– сказал Умеров.

По информации главкома Александра Сырского, за минувшие сутки украинские силы продвинулись до двух километров вглубь Курской области, взяв под контроль 5 квадратных километров.

Удары ATACMS по России

Кроме этого, Рустем Умеров подтвердил, что Украина представила США список целей, по которым они будут использовать ATACMS – в случае, если партнеры позволят удары по территории России. По словам министра, аэродромы, с которых осуществляются атаки на Украину, находятся в зоне действия этих ракет.

Умеров сказал, что Украина добивается снятия ограничений ATACMS, чтобы защитить украинских гражданских лиц и инфраструктуру.