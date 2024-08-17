По его словам, "это сплошные болота". Об этом он рассказал в комментарии журналистам во время эфира телемарафона, информирует 24 Канал.

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Как воин ВСУ впервые приехал в Россию во время операции на Курщине

По словам украинского военнослужащего, это его первая поездка в Россию. По его словам, "у нас (в Украине – 24 Канал) как-то лучше атмосфера". А вот впечатления от того, как он впервые приехал в Россию во время операции на Курщине, военный описал словами "это действительно болота".

Начиная с того, что это действительно болота. Сплошные болота,

– отметил военнослужащий ВСУ.

Добавим, что военный также заявил, что большинство российских сил, которые были встречены ВСУ в приграничье, это были срочники. В самой Судже были уже более подготовленные войска. Это танковые экипажи, контрактники, пограничные войска, отдельные отряды ФСБ, мотострелковое подразделение.

"И вот мы их несколько дней по городу их вытесняли, вытесняли до того момента, пока они не сдались в плен частично, а остальные были уничтожены", – рассказал украинский военный.