За його словами, "це суцільні болота". Про це він розповів у коментарі журналістам під час ефіру телемарафону, інформує 24 Канал.

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Як воїн ЗСУ вперше приїхав до Росії під час операції на Курщині

За словами українського військовослужбовця, це його перша поїздка до Росії. За його словами, "у нас (в Україні – 24 Канал) якось краща атмосфера". А ось враження від того, як він вперше приїхав до Росії під час операції на Курщині, військовий описав словами "це дійсно болота".

Починаючи з того, що це дійсно болота. Суцільні болота,

– зазначив військовослужбовець ЗСУ.

Додамо, що військовий також заявив, що більшість російських сил, які були зустрінуті ЗСУ в прикордонні, це були строковики. У самій Суджі були вже більш підготовлені війська. Це танкові екіпажі, контрактники, прикордонні війська, окремі загони ФСБ, мотострілецький підрозділ.

"І ось ми їх кілька днів по місту їх витісняли, витісняли до того моменту, поки вони не здалися в полон частково, а решта були знищені", – розповів український військовий.