Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, отметив, что реакция украинских стран-партнеров была положительной, на что Украина и российский диктатор Владимир Путин не ожидали. Кроме этого, российские резервы враг уже не сможет использовать на тех направлениях, на которых планировал.

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Каких успехов уже удалось достичь операцией на Курщине

По словам ветерана, Курская операция является крайне мощным ударом по российскому диктатору. Любые события на поле боя рассматриваются с военно-политического обзора, медийного и информационного.

Операция в Курской области сорвала возможность россиян осуществлять наступательные операции в Сумской области, что они планировали. Кроме этого, в медийном пространстве обсуждалось возможное вражеское наступление на Киевскую и Черниговскую области.

Этот контрудар точно сорвал эти планы россиян. Кроме этого, мы ударили в самое слабое место, что заставило россиян туда перебрасывать дополнительные силы,

– объяснил Гетьман.

Россияне не забирают свои силы с Покровского и Торецкого направлений, ведь тогда их наступательные действия, к которым они готовились, остановятся. Однако те резервы, которые враг планировал перебрасывать на Покровск, сейчас перебрасывает именно на Курщину.

Ветеран рассказал, что Путин и военное руководство России растеряны. У многих военных и граждан возникает недоверие к российской власти. Слабый политик страны-агрессора является неинтересным для россиян, он должен для них быть мощным и непоколебимым.

Трон под Путиным существенно зашатался, потому что россияне не ожидали, что мы способны на такие действия,

– подчеркнул Гетьман.

Реакция партнеров Украины

Кроме этого, по его словам, ни Украина, ни тем более Путин не ожидали о такой сдержанной реакции украинских партнеров на операцию в Курской области. Российский диктатор был уверен, что от них будет осуждение таких действий.

Однако все наоборот. Министр обороны США Ллойд Остин не берет трубку от министра обороны России Андрея Белоусова. Это вообще очень странно, что Россия звонит в США жаловаться на то, что мы атакуем вражеские силы на территории страны-агрессора,

– отметил ветеран.

Также важна реакция граждан европейских стран украинских партнеров и США. Она побуждает лидеров этих стран предоставить Украине или разрешения на применение их оружия по военным целям на территории России, или передать ракеты TAURUS.

Для граждан Германии будет непонятно, почему нам не передают оружие, если мы показываем свой профессионализм, умение на поле боя и атакуем российские цели, соблюдая все правила и традиции введения войны,

– отметил Гетман.

Одним из главных последствий этой операции также является поднятие духа в ВСУ, военные довольны и мотивированы. Гражданские же в тылу активно помогают украинской армии.