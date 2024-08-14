Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман, зауваживши, що реакція українських країн-партнерів була позитивною, на що Україна та російський диктатор Владімір Путін не очікували. Крім цього, російські резерви ворог вже не зможе використати на тих напрямках, на яких планував.

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Яких успіхів уже вдалося досягти операцією на Курщині

За словами ветерана, Курська операція є вкрай потужним ударом по російському диктатору. Будь-які події на полі бою розглядаються з військово-політичного огляду, медійного та інформаційного.

Операція в Курській області зірвала можливість росіян здійснювати наступальні операції в Сумській області, що вони планували. Крім цього, в медійному просторі обговорювався можливий ворожий наступ на Київську та Чернігівську області.

Цей контрудар точно зірвав ці плани росіян. Крім цього, ми вдарили у найслабше місце, що змусило росіян туди перекидати додаткові сили,

– пояснив Гетьман.

Росіяни не забирають свої сили з Покровського та Торецького напрямків, адже тоді їхні наступальні дії, до яких вони готувались, зупиняться. Однак ті резерви, які ворог планував перекидати на Покровськ, зараз перекидає саме на Курщину.

Ветеран розповів, що Путін та військове керівництво Росії розгублені. У багатьох військових та громадян виникає недовіра до російської влади. Слабкий політик країни-агресорки є нецікавим для росіян, він повинен для них бути потужним та непохитним.

Трон під Путіним суттєво захитався, бо росіяни не очікували, що ми здатні на такі дії,

– підкреслив Гетьман.

Реакція партнерів України

Крім цього, за його словами, ні Україна, ні тим паче Путін не очікували про таку стриману реакцію українських партнерів на операцію в Курській області. Російський диктатор був впевнений, що від них буде осуд таких дій.

Однак все навпаки. Міністр оборони США Ллойд Остін не бере слухавку від міністра оборони Росії Андрєя Бєлоусова. Це взагалі дуже дивно, що Росія дзвонить до США скаржитись на те, що ми атакуємо ворожі сили на території країни-агресорки,

– зауважив ветеран.

Також важливою є реакція громадян європейських країн українських партнерів та США. Вона спонукає лідерів цих країн надати Україні або дозволи на застосування їхньої зброї по військових цілях на території Росії, або передати ракети TAURUS.

Для громадян Німеччини буде незрозуміло, чому нам не передають зброю, якщо ми показуємо свій фах, вміння на полі бою та атакуємо російські цілі, дотримуючись всіх правил та традицій введення війни,

– зазначив Гетьман.

Одним з найголовніших наслідків цієї операції також є підняття духу в ЗСУ, військові задоволені та вмотивовані. Цивільні ж в тилу активно допомагають українській армії.