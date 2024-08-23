Экс-глава Службы внешней разведки Украины, бывший начальник ГУР МО, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк в эфире 24 Канала объяснил, что может привести к настоящему перевороту в России. По его словам, для этого уже появилось основание.

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Как российских добровольцев можно привлечь к Курской операции

Украинские военные несколько недель назад начали военную операцию в Курской области. В первые дни сами же россияне были убеждены, что в них участвуют российские добровольцы. В частности, из Российского добровольческого корпуса, легиона "Свобода России" и тому подобное.

Насколько я знаю они не были привлечены к подготовке проведения этой операции. Но я считаю необходимым придать этой операции политический аспект. Например, передать выполнение полицейских обязанностей в Курской области именно таким добровольческим подразделениям,

– отметил Валерий Кондратюк.

В общем прошлые рейды российских добровольческих подразделений имели временный характер, однако были полезными. Ведь сейчас результаты их работы частично можно увидеть и в организации той же операции в Курской области.

"Это сыграло очень важную роль... Раньше все начиналось с небольшого количества добровольцев, но, насколько мне известно, сегодня их возможности намного увеличены – в тысячи раз. Сегодня количество желающих присоединиться к добровольцам с территории России измеряется несколькими тысячами человек. Это так и волны, которые могут наполнять и перетекать в проведение освободительной борьбы против режима Путина", – подчеркнул экс-глава разведки.

По словам Кондратюка, такие добровольцы постоянно прибывают из России, используя различные маршруты, чтобы попасть в Украину.

Нужно доносить информацию до россиян

Для того, чтобы в России действительно начались необратимые процессы вроде бунтов и освободительной борьбы, необходима и также работа с самими россиянами.

Сегодня там нужно активно проводить мероприятия для донесения населению (России – 24 Канал) различной информации. Последними подтверждениями для этого является то, что количество подписчиков на российскую службу BBC за последний год увеличилось примерно на 25%. Это как раз потому, что россияне ищут ответы на свои вопросы,

– отметил экс-глава разведки.

Курская операция доказала, каким шатким является режим Владимира Путина и что он на самом деле не может контролировать все. Это соответственно снижает уровень его авторитета со стороны российского населения.

"Для масштабирования таких событий нам нужна поддержка Запада в информационной борьбе", – подчеркнул Кондратюк.

Более 2 лет полномасштабной войны в Украине не особо меняли что-то в головах россиян. Однако, когда война постепенно перешла и на территорию России, это в корне изменило ситуацию.

"Посмотрите, сколько сегодня есть обращений матерей призывников, попавших в плен. Для путинского режима это очень больно. Мы сразу получили от предложения от приспешников Путина о проведении обменов пленными", – отметил Кондратюк.

Постепенно позиция россиян может измениться. Особенно на фоне недовольства действиями, или скорее бездействием, Владимира Путина.