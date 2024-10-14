Украинские военные, несмотря на давление врага, удерживают определенные позиции. А последствия этой операции уже были ощутимы на фронте. Подробнее о попытках России дискредитировать успехи ВСУ 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов сухопутных войск Иван Тимочко.

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Манипуляция через западные СМИ

Немецкий военный блогер и обозреватель издания Bild Юлиан Репке заявил, что украинские военные якобы не достигли ни одной территориальной цели в Курской области после взятия под контроль города Суджа.

ВСУ зашли на Курскую область, но там не стоял вопрос об оккупации территорий. Говорилось о боях с россиянами для оттягивания их сил и средств. Это была некая пробная военная операция, которая сейчас становится понятнее для нас с учетом того, что все чаще говорят о контрнаступлении ВСУ в 2025 году.

– отметил Иван Тимочко.

Тимочко добавил, что еще одной задачей Курской операции была апробация военных операций мобильного плана с применением, в частности, новых систем РЭБ. И эта задача была выполнена, ведь украинские бойцы нашли новые пути уничтожения вражеских разведывательных БпЛА, после чего на поле боя снизилась активность этих дронов.

Я бы не стал верить Репке, который является хитрым манипулятором с пророссийским уклоном. Он часто манипулирует правдивой информацией, примешивая в нее большое количество ложной, что уже совсем не напоминает анализ хода событий,

– отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Курская операция является уникальной по многим причинам, однако, конечно, не проходит идеально и без упущений с украинской стороны, как и любая другая. Впрочем, именно наступление на Курщине показало европейским союзникам, что российские угрозы ядерным ударом являются лишь шантажом. А также, что украинское командование может планировать серьезные операции самостоятельно и успешно их выполнять.

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"Когда украинская сторона пытается держать "белым" информационный фон, а российская – не заинтересована в освещении информации о Курщине, ведь там нечем хвастаться, тогда через иностранные источники и своих агентов влияния россияне пытаются делать вбросы, что Курская операция не имеет результата", – объяснил Тимочко.

Но за месяц украинские военные смогли занять территорию, которую россияне в Украине пытались завоевать за год. И это уже не вспоминая об абсолютной несоизмеримости сил и потерь.