Українські військові, попри тиск ворога, утримують визначені позиції. А наслідки цієї операції вже були відчутні на фронті. Детальніше про спроби Росії дискредитувати успіхи ЗСУ 24 Каналу розповів голова Ради резервістів сухопутних військ Іван Тимочко.

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Маніпуляція через західні ЗМІ

Німецький військовий блогер та оглядач видання Bild Юліан Репке заявив, що українські військові нібито не досягнули жодної територіальної цілі у Курській області після взяття під контроль міста Суджа.

ЗСУ зайшли на Курську область, але там не стояло питань про окупацію територій. Мовилося про бої з росіянами для відтягнення їхніх сил та засобів. Це була така собі пробна військова операція, яка зараз стає зрозумілішою для нас з урахуванням того, що все частіше говорять про контрнаступ ЗСУ у 2025 році.

– наголосив Іван Тимочко.

Тимочко додав, що ще одним завданням Курської операції була апробація військових операцій мобільного плану із застосуванням, зокрема, нових систем РЕБ. І це завдання було виконаним, адже українські бійці знайшли нові шляхи знищення ворожих розвідувальних БпЛА, після чого на полі бою знизилась активність цих дронів.

Я б не став вірити Репке, який є хитрим маніпулятором з проросійським ухилом. Він часто маніпулює правдивою інформацією, домішуючи у неї велику кількість хибної, що вже геть не нагадує аналіз перебігу подій,

– зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Курська операція є унікальною з багатьох причин, однак, звісно, не проходить ідеально й без недоглядів з українського боку, як і будь-яка інша. Втім саме наступ на Курщині показала європейським союзникам, що російські погрози ядерним ударом є лише шантажем. А також, що українське командування може планувати серйозні операції самотужки й успішно їх виконувати.

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"Коли українська сторона намагається тримати "білим" інформаційний фон, а російська – не зацікавлена у висвітлюванні інформації про Курщину, адже там немає чим хвалитися, тоді через іноземні джерела та своїх агентів впливу росіяни намагаються робити вкиди, що Курська операція не має результату", – пояснив Тимочко.

Але за місяць українські військові змогли зайняти територію, яку росіяни в Україні намагалися завоювати за рік. І це вже не згадуючи про абсолютну неспівмірність сил та втрат.