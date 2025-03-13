С начала суток, 13 марта, россияне атаковали наших защитников не менее 9 раз. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ.

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Что происходит в Курской области

Генштаб ориентировочно в 16:18 сообщил, что по имеющейся в настоящее время информации, в Курской области украинские военные отбили уже 5 атак захватчиков. Еще 4 боевых столкновения пока продолжаются. Таким образом количество штурмовых действий на этом участке фронта с начала суток достигает 9.

Кроме того, оккупанты 18 раз наносил авиационные удары, сбросив 27 управляемых авиационных бомбы. Также россияне совершили 106 артиллерийских обстрелов, один из которых с помощью реактивных систем залпового огня. Сейчас тяжелая наблюдается и на Покровском направлении.

К слову, по данным Forbes, российским войскам удалось получить преимущество в Курской области. Впрочем, это не признак общей слабости украинского фронта, ведь на других направлениях ситуация для россиян не радужная. На остальных направлениях украинцы даже осуществляют контратаки.

Также Сырский сообщил, что российская армия применяет штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций, чтобы прорвать оборону, вытеснить наши войска с Курщины и перенести боевые действия на территорию Сумской и Харьковской областей.