З початку доби, 13 березня, росіяни атакували наших захисників щонайменше 9 разів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ.

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Що відбувається у Курській області

Генштаб орієнтовно о 16:18 повідомив, що за наявною на цей час інформацією, у Курській області українські військові відбили вже 5 атак загарбників. Ще 4 бойових зіткнення наразі тривають. Таким чином кількість штурмових дій на цій ділянці фронту з початку доби сягає 9.

Крім того, окупанти 18 разів завдавав авіаційних ударів, скинувши 27 керованих авіаційних бомби. Також росіяни здійснили 106 артилерійських обстрілів, один з яких за допомогою реактивних систем залпового вогню. Наразі важка спостерігається і на Покровському напрямку.

До слова, за даними Forbes, російським військам вдалося отримати перевагу в Курській області. Втім, це не ознака загальної слабкості українського фронту, адже на інших напрямках ситуація для росіян не райдужна. На решті напрямків українці навіть здійснюють контратаки.

Також Сирський повідомив, що російська армія застосовує штурмові підрозділи повітряно-десантних військ та сил спеціальних операцій, щоб прорвати оборону, витіснити наші війська з Курщини та перенести бойові дії на територію Сумської й Харківської областей.