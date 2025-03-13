На решті напрямків українці навіть здійснюють контратаки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітика Девіда Акса для Forbes.

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Яка загальна ситуація на українському фронті

В інших місцях (окрім Курської області, – 24 Канал) російські наступальні операції застопорилися або зрушили назад перед обличчям рішучих українських контратак,

– пише Девід Акс.

Акс наводить приклад масштабного наступу Росії на позиції українських 30-ї та 54-ї механізованих бригад, а також 81-ї аеромобільної бригади на схід від Сіверська.

"За допомогою мін, безпілотників і артилерії українці швидко розправилися з довгою штурмовою колоною. Того дня з російських позицій пішла щонайменше 41 машина, а повернулося всього 18, багато з них було пошкоджено. За даними Луганської оперативно-тактичної групи, яка контролює українські бригади в цьому районі, 159 росіян було вбито або поранено", – пише аналітик.

Він наголошує, що подібні масові втрати російських штурмових груп стали типовими для боїв на сході України. За словами Акса, українські сили активно контратакують на всіх трьох основних напрямках, повертаючи території, які коштували Росії десятків тисяч солдатів і тисяч одиниць техніки.

Акс вважає, що успіх Росії у Курській області значною мірою зумовлений залученням туди її найкращих підрозділів, зокрема елітної групи безпілотників Центру перспективних безпілотних систем "Рубікон". Це, в свою чергу, послабило російські сили на півдні, що дало українським військам можливість повернути деякі втрачені позиції.

Однак експерт застерігає, що ситуація на сході України залишається нестабільною. Якщо "Рубікон" після успіху в Курській області буде перекинутий на інші напрямки, Росія може спробувати відновити свою ініціативу. Втім, на думку Акса, для цього їй знадобиться значно більше, ніж одна елітна група безпілотників.

Нагадаємо, операція ЗСУ в Курській області триває з щоденними боєзіткненнями. Росія намагається витіснити українську армію, але проривів кордону не фіксується.