Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главнокомандующего Александра Сирского в интервью ТСН, которое транслировали в эфире телемарафона.

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Сырский высказался о Курской операции

После начала Курской операции россияне были вынуждены перебросить с других направлений и создать группировку, насчитывавшую 67 тысяч лучших своих частей. Это число включает как русских, так и остатки северокорейских военных.

Александр Сырский рассказал, что к планированию Курской операции допускался ограниченный круг лиц. Речь идет о 3-4 офицерах.

Даже подразделения, части, которые готовятся к проведению наступательных действий, они конкретно не знают, где эти наступательные действия будут проводиться,

– акцентирует Сырский.

Кроме этого, в интервью главнокомандующий подчеркнул, что выиграть войну в обороне невозможно.

Также Сырский отметил, что потери России в войне против Украины за 2024 год выросли. В 2024 году российская армия потеряла 434 тысячи человек, из которых около 150 тысяч погибших. Это больше, чем за два предыдущих года полномасштабной войны.