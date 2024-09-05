В интервью иностранному изданию президент Зеленский назвал две основные причины, которые заставили Украину начать Курскую операцию. Во-первых, это данные разведки, которая предупреждала о планах России наступать на Сумщину и Черниговщину. А во-вторых, это недостаток дальнобойности, который нивелировал возможность вытеснить оккупантов от границы.

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Курская операция была тщательно спланирована

По словам президента, было два сценария развития Курского наступления. Были определены точки, куда надо дойти, если операция будет развиваться успешно. Кроме того, был очерчен минимум, которого ВСУ должны достичь в случае, если наступать будет сложнее, чем ожидалось.

Журналист поинтересовался у главы государства, планировалось ли сначала захватить небольшой кусок Курщины, но после того, как стало очевидно, что операция успешна, было решено идти дальше.

Президент возразил. Он объяснил, что Курское наступление не было импровизацией. Это четко и детально спланированная операция. Более того, это часть операции. Есть различные действия, которые рассматриваются для того, чтобы ослабить давление России на Востоке, Юге и в северных регионах.