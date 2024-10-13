Расстрел 9 украинских пленных на Курщине: Офис генпрокурора отреагировал на преступление

Российские захватчики расстреляли 9 пленных на Курщине. Офис генпрокурора уже начал уголовное производство.

Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин. Он отметил, что это преступление является грубым нарушением Женевских конвенций.

Важно 80% случаев совершено в этом году: россияне казнили на поле боя 93 бойцов ВСУ, – Офис генпрокурора

Костин отреагировал на расстрел военнопленных

Костин сообщил, что Офис генпрокурора начал уголовное производство по факту вероятного расстрела 9 украинских военнопленных в Курской области.

Генпрокурор напомнил, что убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и международным преступлением. Сейчас начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Делаем все, чтобы идентифицировать и наказать всех виновников преступлений, которые страна-агрессор совершает против Украины и украинцев,

– подчеркнул Костин.

Ранее телеграм-канал DeepState сообщил, что 10 октября россияне расстреляли дронщиков и смежников в районе населенного пункта Зеленый Путь в Курской области. По предварительным данным, военные выходили на позиции считая, что они в относительном тылу, но уже вынуждены были вступать в контакт с врагом и отстреливались. Однако количество БК было ограниченным и они были вынуждены сдаться в плен.