Большинство людей, которые хотя бы раз задумывались об усыновлении, представляют себя родителями младенца. Потому что незапятнанное негативными воспоминаниями сознание ребенка как чистый лист и позволяет начать жизнь сначала. Но правда в том, что в приютах родных людей ждут маленькие, но уже сформированные личности. Со своими воспоминаниями и переживаниями, потерями и мечтами.

Проект 24 канала и благотворительного фонда "Родные" расскажет о положительном опыте усыновления 10 семей, примеры которых вдохновляют. Смотрите программу в эфире телеканала по понедельникам в 19:30. О семье Гимонив, которые усыновили уже достаточно взрослых детей и смогли не только завоевать их доверие и привязанность, но и стать для них верными друзьями.

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Зина Гимон рассказала, что думали об усыновлении с мужем еще до того, как поговорили об этом вместе. Триггером было, когда мать Александра осторожно спросила о внуках.

Зина Гимон: Мы на то время уже были 5 лет женаты, у нас не было детей и, наверное, своих биологических уже не будет. Но для меня это было таким болезненным вопросом. Хочется внуков, хочется детей, но не получается. И поэтому мы сказали: а вы будете нас любить, если внуков не будет. Это было во Львове и мы когда ехали из Львова в машине, то я продумывала: вот есть такой вариант усыновления. Я сидела и думала, пока он вел машину. Потом повернулась к нему, спросила: "А что ты думаешь об усыновлении?" и так отвернулась к окну, он ответил: "Хорошая идея!".



Зина и Александр Гимонив / Фото из семейного архива

Александр Гимон: Когда семья хочет усыновить детей, она использует, в принципе, тот опыт, который у нее есть. И понятия не имеет, что такое усыновить ребенка из детского дома. Ребенка с травмой, ребенка, который пережил обычно неоднократную потерю – потерял дом, ребенок потерял семью, потерял опеку.

"Мы не рисовали себе идеальных детей"

Друзья порекомендовали паре сначала пойти на курсы приемных родителей, которые помогли им понять, правильное ли решение они приняли.

Александр Гимон: Проходя эту школу ты еще можешь сказать: "О, нет. Это не для меня, я в это ввязываться лучше не буду. "Многие родители, которые хотят усыновить, у них "розовые очки". И курсы приемных родителей, это просто супер место, где эти "розовые очки" просто с тебя снимают и объясняют тебе, к чему готовиться и, самое важное, как реагировать на ситуации, которые возникают в твоей семье, с твоими приемными детьми.

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Зина Гимон: На самом деле, самым тяжелым был выбор конкретных детей. Мы старались не рисовать себе идеального ребенка, которого мы хотим, потому что детей профессора и балерины нет в детских домах.

"Это наши дети"

По словам супругов, много факторов повлияло на то, что они выбрали детей дошкольного возраста. Сначала им предложили 4-месячного мальчика, но его забрала другая пара и они решили познакомиться с Женей и Жорой.

Александр Гимон: Мы пришли как обычные волонтеры к ним, это не вызывает никакого ощущения у детей, что вот, это пришли ко мне, вот возможно меня заберут. Пришли волонтеры рисовать. Все классно.



Женя и Жора, которых усыновила семья Гимон / Фото из семейного архива

Женя: И мы начали играть, у нас была игра на планшете прикольная, а также мы играли в настольные игры, которые они приносили нам.

Зина Гимон: Я волновалась и на мастер-классе, и на встрече. А на встрече все прошло очень хорошо, мы делали селфи в конце встречи и они кривлялись. Я потом посмотрела на фотку, отослала нашей семье и я такая: "Это наши дети".



Первая встреча супругов с детьми в детском доме / Фото из семейного архива

"Испорченные гены – это не наша история"

Важным моментом было также знакомство детей с новым домом. Сначала это был лишь гостевой визит с психологом.

Александр Гимон: Если ты знаешь, что через 3 дня ты должен поехать на все жизнь жить туда, где ты никогда не был, то это страшно. Мы так все вместе в один момент просто нырнули в семейную жизнь.



Супруги сначала прошли курсы приемных родителей / Фото из семейного архива

Супруги объясняют, что усыновление кардинально изменило их жизнь, ведь они теперь не вдвоем выбирают куда пойти и что делать.

Александр Гимон: Мы ввязались в историю, из которой мы уже никогда не выпутаемся, надо держать планку и идти до конца. Некоторые взрослые, которые намерены усыновить детей, они думают, что лучше усыновить поменьше: там, 1–2 годика, не больше. В нашем случае это было 7 и 9. Это уже достаточно взрослые дети и много кто очень сильно переживает, думает, а там гены, испорченные. И, возможно, есть такие случаи, но это совсем не про нас. И мы очень рады, что наши дети именно такого возраста. Нам с ними интересно просто тусоваться. Даже сесть поиграть PlayStation или что-то другое.

Зина Гимон: Нам говорили, не думайте, что вы будете спасителями для этих детей. Потому что, если так думать, то для детей это очень высокие ожидания. В нашем случае это была и помощь нам, потому что мы хотели детей, у нас почему-то не было биологических. Для них это тоже была помощь, ведь это их шанс на то, чтобы был свой взрослый, чтобы кто-то их направлял.



Семья сломала самый распространенный стереотип о генах во время усыновления / Фото 24 канала

Семья Гимон призывает других пойти на курсы приемных родителей, которые дадут точно понять, готовы ли вы к этому, ведь это большая ответственность.

Александр Гимон: Пойдите на курсы, еще 10 раз подумайте, действительно ли вы можете, действительно ли вы этого хотите. Много учиться, много отдавать, не ждать что-то в ответ. Это не инвестиция, что можно потом ждать какие-то девиденды. Чем больше любви будете отдавать, тем больше любви будете получать.