Об этом рассказал бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер. По его словам, этот фактор "очень разочаровывает".

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Путина надо остановить любой ценой

Волкер сказал, что между западными чиновниками существует ощущение, что нужно как-то сдерживаться, придерживаться так называемых красных линий, чтобы не провоцировать Путина.

Я думаю, это абсолютно неправильно. Я вообще этого не понимаю. Если бы Путин был способен на что-то большее, он бы уже это делал. Он не ждет, пока мы будем действовать. Он пытается уничтожить Украину, и его надо любой ценой остановить,

– сказал экспредставитель США.

Украине нужно больше оружия для победы

По словам Волкера, западные союзники должны были обеспечить лучшую противовоздушную оборону Украины еще год назад. Также наши воины давно должны были получить танки, артиллерию и дальнобойные ракеты, чтобы можно было отбивать российские войска на украинской территории, в том числе в Крыму. Волкер добавил, что нужно также начать программу предоставления Украине современных истребителей.

"Больше внимания нужно уделять Военно-морским Силам. Мы больше занимаемся сухопутными войсками. Но стоит сосредоточиться на Военно-морских Силах, морской безопасности, открытии Черного моря для коммерческого судоходства и не давать России права закрывать морское пространство", – подчеркнул чиновник.

Он акцентировал внимание на том, что Украине крайне необходимы ресурсы, чтобы защитить свое воздушное пространство.