Про це розповів колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер. За його словами, цей фактор "дуже розчаровує".

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Путіна треба зупинити за будь-яку ціну

Волкер сказав, що між західними чиновниками існує відчуття, що потрібно якось стримуватись, дотримуватися так званих "червоних ліній", щоб не провокувати Путіна.

Я думаю, що це абсолютно неправильно. Я взагалі цього не розумію. Якби Путін був здатен на щось більше, він би вже це робив. Він не чекає, поки ми діятимемо. Він намагається знищити Україну, і його треба за будь-яку ціну зупинити,

– сказав експредставник США.

Україні потрібно більше зброї для перемоги

За словами Волкера, західні союзники повинні були забезпечити кращу протиповітряну оборону України ще рік тому. Також наші воїни вже давно повинні були отримати танки, артилерію та далекобійні ракети, щоб можна було відбивати російські війська на українській території, в тому числі в Криму. Волкер додав, що треба також розпочати програму надання Україні сучасних винищувачів.

"Більше уваги потрібно приділяти Військово-морським Силам. Ми більше займаємось сухопутними військами. Але варто зосередитися на Військово-морських Силах, морській безпеці, відкритті Чорного моря для комерційного судноплавства і не давати Росії права закривати морський простір", – підкреслив посадовець.

Він акцентував на тому, що Україні конче необхідні ресурси, аби захистити свій повітряний простір.