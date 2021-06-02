Об этом сообщила советник министра энергетики Лана Зеркаль в интервью. Она прокомментировала смену интересов экс-спецпредставителя США.

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Все задались вопросом, что Волкер делал в Украине, – Зеркаль

Это, видимо, к тому моменту, как все увидели, что он работает на лоббистскую компанию, которая представляет интересы "Северного потока-2" и задались вопросом, а что он делал в Украине,

– отметила Зеркаль.

Советник главы Минэнергетики отметила, что единственным инструментом, который может остановить сооружение российского газопровода – это санкции США. О том, будут ли в дальнейшем вводить карательные ограничения, отметила Зеркаль, станет известно после встречи американского президента Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина.

Волкер весной приезжал в Украину

Отметим, что только в марте Курт Волкер посещал Украину. Он заверил, что Киев будет иметь безоговорочную поддержку Вашингтона, несмотря на то, как будут складываться отношения Кремля и Белого дома.

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Обратите внимание! Именно благодаря санкциям США строительство "Северного потока-2" удалось заморозить на год. Однако, сейчас сооружение трубопровода восстановили, проект уже готов на 95%. Члены Республиканской партии призвали правительство США отменить ограничения на санкции против компании-оператора Nord Stream 2.