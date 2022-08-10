Об этом заявил бывший посол США в НАТО и экс-представитель США в Украине Курт Волкер в эфире общенационального информационного марафона.

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Он заявил: даже если согласиться с идеей о том, что Украина не должна стрелять по российской территории, все равно нужны ракеты дальнего действия, чтобы поражать цели на украинской территории. В этом контексте Волкер напомнил о временно оккупированном Крыме.

Однако я не слышал, что Вашингтон рассматривает перемены в своей политике. Украинцы просят об этом, но пока Штаты не изменили своей позиции,

– констатировал Волкер.

В то же время Курт Уолкер напомнил, что США раньше говорили, что не передадут Украине Stinger, но произошло наоборот. Такая же ситуация и с тяжелым вооружением.

"Не было гаубиц – теперь они есть, не было HIMARS – теперь они есть. Я думаю, нам нужно продолжать давить, чтобы получить артиллерийские системы дальнего действия", – добавил экс-представитель США в Украине.

Как ракеты с дальностью 300 км повлияют на ход войны

Военный обозреватель Денис Попович подчеркнул, что если бои будут проходить в Донецкой области, то ракеты на 300 километров дают возможность обстреливать позиции российской армии из Днепропетровской или Полтавской областей.

По его словам, это оружие будет вне влияния артиллерии оккупантов. То есть ВСУ с безопасного расстояния смогут отстреливать позиции россиян.

Это такая "длинная рука" украинской армии, которой раньше у нас не было. Пока единственное средство такого влияния – это "Точка-У" 120 – 130 километров, но это советский устаревший комплекс,

– заявил Попович.

Он добавил, что сейчас есть системы более совершенные, к которым можно отнести и ракеты, которые будут поставлены к HIMARS.

Попович о ракетах на 300 километров и понтонных переправах оккупантов: смотрите видео