Про це заявив колишній посол США в НАТО та ексспецпредставник США в Україні Курт Волкер в ефірі загальнонаціонального інформаційного марафону.

Важливо Буданов про роботу HIMARS: росіяни знають, що їм кінець

Він заявив: навіть якщо погодитися з ідеєю про те, що Україна не повинна стріляти по російській території, все одно потрібні ракети далекої дії, щоб вражати цілі на українській території. У цьому контексті Волкер нагадав про тимчасово окупований Крим.

Однак я не чув, що Вашингтон розглядає зміни у своїй політиці. Українці просять про це, але поки Штати не змінили своєї позиції,

– констатував Волкер.

Водночас Курт Волкер нагадав, що США раніше казали, що не передадуть Україні Stinger, але сталося навпаки. Така ж ситуація і з важким озброєнням.

"Не було гаубиць – тепер вони є, не було HIMARS – тепер вони є. Я думаю, нам потрібно продовжувати тиснути, аби отримати артилерійські системи далекої дії", – додав ексспецпредставник США в Україні.

Як ракети з дальністю 300 кілометрів вплинуть на хід війни

Військовий оглядач Денис Попович наголосив, що якщо бої точитимуться в Донецькій області, то ракети на 300 кілометрів дають можливість обстрілювати позиції російської армії з Дніпропетровської чи Полтавської областей.

За його словами, ця зброя буде поза межами впливу артилерії окупантів. Тобто ЗСУ з безпечної відстані зможуть відстрілювати позиції росіян.

Це така "довга рука" української армії, якої раніше в нас не було. Наразі єдиний засіб такого впливу – це "Точка-У" 120 – 130 кілометрів, але це радянський застарілий комплекс,

– заявив Попович.

Він додав, що зараз є системи більш досконалі, до яких можна віднести і ракети, які будуть поставлені до HIMARS.

Попович про ракети на 300 кілометрів та понтонні переправи окупантів: дивіться відео