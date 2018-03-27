Курт Волкер намерен приехать на Донбасс в апреле-мае

Специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер уже в ближайшее время намерен вновь посетить Украину, в том числе и Донбасс.

Об этом он заявил в интервью "Голосу Америки".

"Я хочу посетить восточную часть страны, чтобы посмотреть зону конфликта с украинской стороны. Хочу встретиться с украинскими коллегами в Киеве, но до того очень хотелось бы услышать ответ от России и понять, о чем мы можем говорить", – рассказал Курт Волкер.

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Такой визит может состояться в конце апреля – начале мая.

Волкер также рассказал, что последний его контакт с россиянами по конфликту на Донбассе был в январе 2018 года, после этого представители России не выходили на связь, и добавил, что США разочарованы действиями России во всем мире.