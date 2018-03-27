Курт Волкер має намір приїхати на Донбас у квітні-травні

Спеціальний представник Держдепу США щодо України Курт Волкер вже найближчим часом має намір знову відвідати Україну, у тому числі і Донбас.

Про це він заявив в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Я хочу відвідати східну частину країни, щоб подивитися зону конфлікту з української сторони. Хочу зустрітися з українськими колегами в Києві, але до цього дуже хотілося б почути відповідь від Росії і зрозуміти про що ми можемо говорити", – розповів Курт Волкер.

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Такий візит може відбутися в кінці квітня – початку травня.

Волкер також розповів, що останній його контакт з росіянами щодо конфлікту на Донбасі був в січні 2018 року, після цього представники Росії не виходили на зв'язок, і додав, що США розчаровані діями Росії в усьому світі.