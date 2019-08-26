Курт Волкер советует Украине ограничить влияние Медведчука на медиапространство

Курт Волкер подчеркнул, что Украине необходимо придерживаться демократии и сохранять свободу слова в медиапространстве. В то же время, подчеркнул он, государство должно быть готово противодействовать российской пропаганде.

Российская пропаганда может быть очень вредной, что четко заметно в Европе и Украине, отметил спецпредставитель госдепа США в комментарии "Прямому".

К слову: Волкер прокомментировал обмен пленными между Украиной и Россией

"В США есть несколько фундаментальных принципов. Один из них – свобода слова. Другой принцип – то, что мы должны быть готовыми к российской пропаганде, уметь противостоять ей. Нужно предотвратить то, чтобы Россия использовала пропаганду для подрыва наших демократий", – отметил Курт Волкер.

Он убежден, что для противодействия пропаганде Украине необходимо законодательство, которое сделает невозможным влияние одного человека на значительную часть медиа-рынка. В качестве примера он вспомнил, как в США телеканал RussiaToday обязали зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Стоит поискать демократические инструменты, которые защитят свободное и сбалансированное медиапространство. Один из таких инструментов – это законодательство. В США есть правила, которые не позволяют одному человеку или одной компании контролировать такую ​​большую часть медиа-рынка. Думаю, вам также стоит подумать о том, как ограничить влияние одного человека на значительную долю рынка,

– рассказал спецпредставитель США.



Кому принадлежат украинские СМИ / инфографика 24 канала