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      Курт Волкер радить Україні обмежити вплив Медведчука на медіапростір

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      Волкер: Україні потрібне законодавство, яке унеможливить вплив однієї людини на значну частину медіа-ринку
      Волкер: Україні потрібне законодавство, яке унеможливить вплив однієї людини на значну частину медіа-ринку / bbc.com

      Курт Волкер наголосив, що Україні необхідно дотримуватися демократії та зберігати свободу слова у медіапросторі. Водночас, підкреслив він, держава повинна бути готовою протидіяти російській пропаганді.

      Російська пропаганда може бути дуже шкідливою, що чітко помітно в Європі та Україні, зазначив спецпредставник держдепу США у коментарі "Прямому".

      До слова: Волкер прокоментував обмін полоненими між Україною та Росією

      "У США є декілька фундаментальних принципів. Один із них – свобода слова. Інший принцип – те, що ми повинні бути готовими до російської пропаганди, вміти протистояти їй. Потрібно запобігти тому, аби Росія використала пропаганду для підриву наших демократій", – наголосив Курт Волкер.

      Він переконаний, що для протидії пропаганді Україні потрібне законодавство, яке унеможливить вплив однієї людини на значну частину медіа-ринку. Як приклад, він згадав, як у США телеканал RussiaToday зобов'язали зареєструватися як іноземного агента.

      Варто пошукати демократичні інструменти, які захистять вільний та збалансований медіапростір. Один з таких інструментів – це законодавство. У США є правила, які не дозволяють одній людині або одній компанії контролювати таку велику частину медіа-ринку. Думаю, вам також варто подумати про те, як обмежити вплив однієї людини на таку значну частку ринку,
      – розповів спецпредставник США.

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      Теги: Новини України Новини політики Російська пропаганда Курт Волкер Медіа Віктор Медведчук
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