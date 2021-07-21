Речь об инвестициях в энергетические структуры, гарантии газового транзита после 2024 года и реакции Германии на очередную агрессию России против нашего государства. Об этом в эфире рассказал эксперт Украинского института будущего Илия Куса.

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Как ЕС может давить на Россию

По его словам, у Европейского Союза, в частности Германии, есть влияние на государство-оккупанта. Ведь ЕС – это большой рынок для российских товаров. Торговля ими в последние годы только увеличилось.

К Германии есть рычаги влияния на Россию. Но изменят ли они ситуацию, даже если их введут, это другой вопрос,

– отметил эксперт.

Кроме того, как он отметил, Россия энергетически зависит от Евросоюза. То есть у Германии и других стран остаются рычаги влияния на государство-агрессора в плане энергетического сотрудничества.

Отметим! Если газопровод достроят, то Украина понесет огромные потери. По словам аналитиков, пока сложно говорить о компенсации для нашего государства за "Северный поток-2".

Куса: Стороны склонны искать компромисс

Германия с одной стороны, не хочет навредить себе и потерять на "Северном потоке-2" деньги и рабочие места, а, возможно, и репутацию. С другой стороны, есть лобби, которое выступает против достройки газопровода.

Несмотря на это, стороны всегда склонны искать компромисс больше, чем идти в конфронтацию. Казалось, это очевидно в течение 7 лет,

– отметил Куса.

Он отметил, что скорее всего, вопрос "Северного потока-2" и его дальнейший ввод в эксплуатацию, связанный с попыткой западных партнеров вывести Украину и Россию на некий компромисс. "Им теперь будет выгодно, чтобы Украина и Россия улучшили свои отношения. Поэтому "Северный поток-2" можно будет не трогать", – добавил эксперт.

Коротко о "Северном потоке-2": что известно

Это российский трубопровод, который строит государство-оккупант, чтобы поставлять газ в обход Украины.

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