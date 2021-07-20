Предыдущий вариант документа получило в свое распоряжение агентство Bloomberg. На жесткие шаги немецкая сторона может пойти, если Кремль будет использовать газ как оружие, или усилит агрессию в отношении Украины.

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Берлин будет настаивать и на мерах со стороны ЕС

Германия потребует и определенных мер от Евросоюза. О чем говорится конкретно – пока неизвестно.

СМИ пишут, что по информации источников в США, вероятно, могут ограничить поставки российского газа. В тексте якобы сделали двусмысленную формулировку, чтобы обезопаситься от подготовки Россией заранее.

Меркель и Байден обсудили проект во время встречи

Отметим, что ранее тему "Северного потока-2" обсудили во время встречи канцлер Германии Ангела Меркель и глава Белого дома Джо Байден. Во время итогового брифинга американский президент заявил, что вводить санкции против проекта было нецелесообразно, ведь он уже на этапе завершения. И Меркель, и Байден заверили, что будут работать для обеспечения энергетической безопасности в мире.

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Важно! Ранее президент Владимир Зеленский после встречи с Меркель сообщил, что его взгляды и взгляды канцлера на "Северный поток-2" отличаются. Киев требует гарантий стабильного газоснабжения в случае запуска трубопровода. Речь идет не про короткие сроки, а хотя бы про 10 – 15 лет.