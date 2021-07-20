Попередній варіант документа отримало у своє розпорядження агентство Bloomberg. На жорсткі кроки німецька сторона може піти, якщо Кремль використовуватиме газ, як зброю, або посилить агресію щодо України.

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Берлін наполягатиме і на заходах з боку ЄС

Німеччина вимагатиме і певних заходів від Євросоюзу. Про що саме мовиться конкретно – наразі невідомо.

ЗМІ пишуть, що за інформацією джерел у США, ймовірно, що можуть обмежити поставки російського газу. У тексті начебто зробили двозначне формулювання, аби убезпечитись від підготовки Росією заздалегідь.

Меркель та Байден обговорили проєкт під час зустрічі

Зазначимо, що раніше тему "Північного потоку-2" обговорили під час зустрічі канцлерка Німеччини Ангела Меркель та голова Білого дому Джо Байден. Під час підсумкового брифінгу американський президент заявив, що вводити санкції проти проєкту було недоцільно, адже він вже на етапі завершення. І Меркель, і Байден запевнили, що працюватимуть задля гарантування енергетичної безпеки у світі.

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Важливо! Раніше президент Володимир Зеленський після зустрічі з Меркель повідомив, що його погляди та погляди канцлерки на "Північний потік-2" відрізняються. Київ вимагає гарантій стабільного газопостачання у разі запуску трубопроводу. Мовиться не про короткі терміни, а бодай про 10 – 15 років.