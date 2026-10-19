Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на трех осведомленных собеседников.

Какова цель визита американцев в Норвегию?

График встреч пока носит предварительный характер и еще может претерпеть изменения. В Белом доме пока не ответили на запрос журналистов о комментариях.

При этом источники Reuters отмечали, что ожидаются новые мирные консультации по поводу войны в Украине, в частности, с участием, собственно, Виткоффа, Кушнера, а также Владимира Зеленского.

Дипломатические контакты разворачиваются на фоне ощутимого обострения отношений между Вашингтоном и Киевом.

Президент Украины Владимир Зеленский в последние дни заявил, что США приняли политическое решение замедлить работу спутниковой системы Starshield в отношении украинских сил, а также ограничили обмен разведывательной информацией. Официальные представители США отвергли оба этих обвинения.

Спор вокруг Starshield и влияние на фронт

Украинские военные используют систему Starshield, разработанную SpaceX, для связи на поле боя и управления операциями дронов. Контракт с SpaceX заключило Министерство обороны США, которое и предоставляет Украине доступ к этой сети.

В украинском руководстве подчеркнули, что искусственное замедление работы Starshield привело к гибели мирных жителей, поскольку силы обороны не имели возможности своевременно перехватывать российские удары. Ранее Reuters сообщало, что директива об ограничении работы системы поступила непосредственно из Белого дома.

Глава SpaceX Илон Маск на прошлой неделе написал в сети X, что спутниковые комплексы Starshield принадлежат американскому правительству и находятся под его полным контролем.

По его словам, любые ограничения скорости или использования устанавливаются исключительно американскими военными или президентом.