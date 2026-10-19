Про це повідомляє інформагенція Reuters із посиланням на трьох обізнаних співрозмовників.

Яка мета візиту американців до Норвегії?

Графік зустрічей наразі має попередній характер і ще може зазнати змін. У Білому домі поки що не відповіли на запит журналістів щодо коментарів.

При цьому, джерела Reuters зазначали, що очікуються нові мирні консультації щодо війни в Україні, зокрема, за участю, власне, Віткоффа, Кушнера, а також Володимира Зеленського.

Дипломатичні контакти розгортаються на тлі відчутного загострення відносин між Вашингтоном і Києвом.

Президент України Володимир Зеленський останніми днями заявив, що США ухвалили політичне рішення сповільнити швидкість роботи супутникової системи Starshield для українських сил, а також обмежили обмін розвідувальною інформацією. Офіційні представники США обидва ці закиди відкинули.

Суперечка навколо Starshield та вплив на фронт

Українські військові застосовують систему Starshield розробки SpaceX для зв'язку на полі бою та керування операціями дронів. Контракт зі SpaceX уклало Міністерство оборони США, яке й надає Україні доступ до цієї мережі.

В українському керівництві наголосили, що штучне уповільнення Starshield призвело до загибелі цивільних людей, оскільки сили оборони не мали змоги своєчасно перехоплювати російські удари. Раніше Reuters інформувала, що директива щодо обмеження роботи системи надійшла безпосередньо з Білого дому.

Керівник SpaceX Ілон Маск минулого тижня написав у мережі X, що супутникові комплекси Starshield належать американському уряду та перебувають під його цілковитим контролем.

За його словами, будь-які обмеження швидкості або використання визначають виключно американські військові чи президент.