Почему слова Кушнера вызывают беспокойство и что они говорят о подходе администрации Трампа к войне – в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснила американская аналитик Александра Филипенко.

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"Играть оттуда, где лежит мяч": что Кушнер на самом деле предлагает Украине

Джаред Кушнер в одном из интервью объяснил переговорную позицию администрации Трампа метафорой из гольфа – "играть оттуда, где лежит мяч".

По словам Филипенко, за этими словами стоит стремление принять текущее положение дел, независимо от того, как оно сложилось.

Джаред Кушнер фактически сформулировал такую базовую максиму администрации Трампа и переговоров в целом, того, как он ведет переговоры: играть нужно оттуда, где лежит мяч– пояснила аналитик.

Американский переговорщик использовал эту метафору, отвечая на вопрос о рисках, если Путин сохранит захваченные территории и в дальнейшем будет угрожать странам НАТО. Он признал опасения обоснованными, однако подчеркнул, что повернуть время вспять невозможно.

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Филипенко считает, что такая логика игнорирует главное обстоятельство – территории были захвачены силой, а не в результате добровольных договоренностей.

Если соперник самовольно сдвинул ваш мяч, взял его силой и к тому же ударил вас по голове, что это? Что это за игра в гольф? В гольфе все строго. Мяч возвращают на прежнее место– отметила она.

Кстати 26 ноября Джаред Кушнер заявил, что территориальный вопрос остается одним из главных препятствий на пути к мирному соглашению. Американские переговорщики продолжают искать решение по Донбассу.

По словам аналитика, Украине фактически предлагают продолжить переговоры с той точки, в которой она оказалась из-за российского вторжения.

"У Кушнера получается так: кто бы там ни перемещал мячи, давайте играть именно с того места, где мяч лежит. То есть Украине предлагают играть в тот момент, когда на самом деле мяч просто куда-то взяли, сожгли, удалили, подложили другой", – сказала Филипенко.

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По ее мнению, такой подход противоречит международному праву и фактически предполагает закрепление статус-кво.

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Почему Кушнер сознательно продвигает такую переговорную логику

Филипенко отвергает предположение, что Кушнер может не понимать исторического контекста войны или не осознавать последствий собственных заявлений.

Мне кажется, что он прекрасно ориентируется в контексте, конечно, и прекрасно все знает и понимает, но, возвращаясь именно к гольфу, он хочет, чтобы мы все забыли. И вот сейчас так: закрепляем статус-кво– пояснила она.

Филипенко подчеркивает, что Украина и ее партнеры могут не соглашаться с таким подходом и настаивать на соблюдении международного права.

"Украина, Европа, все, кто хочет соблюдения международного права, имеют право сказать: „Нам это не подходит. Мы не можем вести переговоры таким образом“, – отметила аналитик.

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24 ноября Джаред Кушнер заявил, что одним из желательных результатов завершения войны должна стать нормализация отношений между Россией и Европой. Он выразил надежду, что в будущем стороны смогут мирно сосуществовать и возобновить совместный бизнес.

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Аналитик также критикует попытки объяснять современную войну историческими параллелями, в частности Вестфальским миром 1648 года. Она считает, что такие сравнения не учитывают масштабов современной войны и ее влияния на украинцев.

Как можно сравнивать вот эту тотальную войну, которая ведется сейчас, которая затрагивает абсолютно всех украинцев, сравнивать с чем-то, что тогда действительно было – сражениями? [...] Это совсем другое– подчеркнула Филипенко.

По ее мнению, использование таких образов лишь отвлекает от сути переговоров – условий, на которых Россия должна завершить войну, и риска легализации оккупации.