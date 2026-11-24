Об этом специальный представитель Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил в интервью журналу New York.

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Какова, по мнению Кушнера, "главная награда" завершения войны в Украине?

Спецпосланник Трампа подчеркнул, что жесткие требования, которые Украина и Россия озвучивают публично, не обязательно отражают их реальные позиции за столом переговоров.

"Максималистские требования, которые попадают в прессу, мало связаны с реальными переговорными позициями или будущими результатами", – отметил дипломат.

Он подчеркнул, что дипломатия – это длительный процесс, а не готовый способ разрешения конфликта.

По словам Кушнера, он пытается убедить Зеленского, что окончание войны и надежные гарантии безопасности могут открыть для Украины возможности для экономического развития и восстановления.

Я пытался показать Зеленскому: давайте найдем способ, при котором, если вам удастся остановить войну и получить надежные гарантии безопасности для Украины, вы сразу сможете сосредоточиться на экономике и стать лидером восстановления своей страны– пояснил Кушнер.

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"Главная награда" в этом процессе, по мнению спецпосланника Трампа, заключается не просто в перемирии, а в перезагрузке отношений между Россией и Европой, которая должна положить конец постоянной агрессии.

Он также выразил надежду, что в будущем Россия и европейские страны смогут мирно сосуществовать и вести совместный бизнес.

Что ранее Кушнер говорил о переговорах с Украиной и Россией?

22 ноября Кушнер сообщил о подготовке консультаций с участием Украины, России и европейских стран с целью согласования общего видения прочного мира и будущей системы безопасности. Он подчеркнул, что гарантии для Украины нужно обсуждать в комплексе с моделью безопасности послевоенной Европы, а не отдельно.

Еще 19 ноября после встречи "Коалиции желающих" в Берлине Кушнер заявил, что Россия якобы готова рассмотреть вопрос о гарантиях безопасности для Украины по принципу статьи 5 НАТО.

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В то же время 20 ноября Трамп не дал четкого ответа относительно готовности США предоставить такие гарантии, отметив, что сначала необходимо заключить мирное соглашение.

Между тем заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал гарантии безопасности для Украины по образцу статьи 5 НАТО неприемлемыми.