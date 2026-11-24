Про це спецпредставник Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив в інтерв'ю журналу New York.

Adv

популярні відео

Яка, на думку Кушнера, "головна нагорода" завершення війни в Україні?

Спецпосланець Трампа наголосив, що жорсткі вимоги, які Україна та Росія озвучують публічно, не обов'язково відображають їхні реальні позиції за столом переговорів.

"Максималістські вимоги, які потрапляють у пресу, мало пов'язані з реальними переговорними позиціями або майбутніми результатами", – зазначив дипломат.

Він підкреслив, що дипломатія є тривалим процесом, а не готовим способом розв'язання конфлікту.

За словами Кушнера, він намагається переконати Зеленського, що завершення війни та надійні гарантії безпеки можуть відкрити для України можливості для економічного розвитку й відбудови.

Я намагався показати Зеленському: давайте знайдемо спосіб, за якого, якщо вам вдасться зупинити війну й отримати надійні гарантії безпеки для України, ви одразу зможете зосередитися на економіці та стати лідером відбудови власної країни– пояснив Кушнер.

Реклама

"Головна нагорода" у цьому процесі, на думку спецпосланця Трампа, полягає не просто в перемир'ї, а в перезавантаженні відносин між Росією та Європою, яке має покласти край постійній агресії.

Він також висловив сподівання, що в майбутньому Росія та європейські країни зможуть мирно співіснувати й вести спільний бізнес.

Що раніше Кушнер казав про переговори з Україною та Росією?

22 листопада Кушнер повідомив про підготовку консультацій за участю України, Росії та європейських країн, щоб узгодити спільне бачення тривалого миру та майбутньої системи безпеки. Він наголосив, що гарантії для України потрібно обговорювати в комплексі з безпековою моделлю повоєнної Європи, а не окремо.

Ще 19 листопада після зустрічі "Коаліції охочих" у Берліні Кушнер заявив, що Росія нібито готова розглядати гарантії безпеки для України за принципом статті 5 НАТО.

Реклама

Водночас 20 листопада Трамп не дав чіткої відповіді щодо готовності США надати такі гарантії, зазначивши, що спочатку необхідно укласти мирну угоду.

Тим часом заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков назвав гарантії безпеки для України за зразком статті 5 НАТО неприйнятними.