Кузьменко отпустили под домашний арест
Подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко суд отпустил под домашний арест. Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство защиты, которая просила отменить арест Кузьменко.
Сторона защиты отмечала, что Кузьменко не может скрываться на оккупированной территории, как отмечают прокуроры, потому в таком случае ее как волонтерку задержат боевики. Об этом сообщает "Украинская правда".
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Сама Кузьменко, выступая в суде, вспомнила о репрессиях времен СССР и сказала, что ее вместе с другими фигурантами дела Шеремета преследуют для дискредитации волонтерского и ветеранского движения.
В то же время, в суде были поручители, готовы взять Кузьменко на поруки.
Кто заявил, что готов взять на поруки врача и волонтерку:
- Депутат от "Европейской солидарности" Михаил Бондар;
- Бывший советский политзаключенный Степан Хмара;
- Военный и экс-нардеп Андрей Тетерев.
В то же время, прокурор просил не отменять арест.
Судьи перед объявлением своего решения сказали, что риски, на которые ранее ссылались правоохранители, уже недействительны, потому что расследование дела завершено.
Также судьи хотели, чтобы прокурор объяснил, какая связь между Кузьменко и неустановленными заказчиками. Прокурор не ответил на это прямо.
Кузьменко и дело Шеремета: коротко
- Врача и волонтерку Юлию Кузьменко правоохранители задержали 12 декабря 2019 года. Кроме нее, в тот же день были задержаны музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко, а также военная медсестра Яна Дугар.
- Их назвали подозреваемыми по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Мол, организатором был Антоненко (потом следствие пересмотрело его роль в деле), Кузьменко подкладывала взрывное устройство под машину журналиста, а Дугар фотографировала камеры видеонаблюдения возле места убийства Шеремета.
- Кузьменко и Антоненко суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, его постоянно продлевали. Дугар отправили под домашний арест, сейчас она находится под залогом.
- 22 мая следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Позже их защитникам ограничили время для ознакомления с делом до 14 августа. Расследование относительно заказчиков отделено в другое дело и продолжается.
- Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и считают преследование политическим.