Подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко суд отпустил под домашний арест. Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство защиты, которая просила отменить арест Кузьменко.

Сторона защиты отмечала, что Кузьменко не может скрываться на оккупированной территории, как отмечают прокуроры, потому в таком случае ее как волонтерку задержат боевики. Об этом сообщает "Украинская правда".

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Сама Кузьменко, выступая в суде, вспомнила о репрессиях времен СССР и сказала, что ее вместе с другими фигурантами дела Шеремета преследуют для дискредитации волонтерского и ветеранского движения.

В то же время, в суде были поручители, готовы взять Кузьменко на поруки.

Кто заявил, что готов взять на поруки врача и волонтерку:

Депутат от "Европейской солидарности" Михаил Бондар;

Бывший советский политзаключенный Степан Хмара;

Военный и экс-нардеп Андрей Тетерев.

В то же время, прокурор просил не отменять арест.

Судьи перед объявлением своего решения сказали, что риски, на которые ранее ссылались правоохранители, уже недействительны, потому что расследование дела завершено.

Также судьи хотели, чтобы прокурор объяснил, какая связь между Кузьменко и неустановленными заказчиками. Прокурор не ответил на это прямо.

Обратите внимание! Кузьменко сторона обвинения обвиняет в том, что она якобы заложила взрывчатку под авто журналиста Павла Шеремета.

Кузьменко и дело Шеремета: коротко