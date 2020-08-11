Кузьменко відпустили під домашній арешт
Підозрювану у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлію Кузьменко суд відпустив під домашній арешт. Таким чином суд частково задовольнив клопотання захисту, який просив скасувати арешт Кузьменко.
Сторона захисту наголошувала, що Кузьменко не може переховуватись на окупованій території, як зазначають прокурори, бо у такому випадку її як волонтерку затримають бойовики. Про це інформує "Українська правда".
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Сама Кузьменко, виступаючи в суді, згадала про репресії часів СРСР і сказала, що її разом із іншими фігурантами справи Шеремета переслідують для дискредитації волонтерського та ветеранського руху.
Водночас, у суді були поручителі, готові взяти Кузьменко на поруки.
Хто заявив, що готовий взяти на поруки лікарку та волонтерку:
- Депутат від "Європейської солідарності" Михайло Бондар;
- Колишній радянський політв’язень Степан Хмара;
- Військовий та екснардеп Андрій Тетерук.
Водночас, прокурор просив не скасовувати арешт.
Судді перед оголошенням свого рішення сказали, що ризики, на які раніше посилались правоохоронці, уже нечинні, бо розслідування справи завершене.
Також судді хотіли, щоб прокурор пояснив, який є зв’язок між Кузьменко та невстановленими замовниками. Прокурор не відповів на це прямо.
Кузьменко та справа Шеремета: коротко
- Лікарку та волонтерку Юлію Кузьменко правоохоронці затримали 12 грудня 2019 року. Окрім неї, того ж дня були затримані музикант і ветеран АТО Андрій Антоненко, а також військова медсестра Яна Дугарь.
- Їх назвали підозрюваними у справі вбивства журналіста Павла Шеремета у 2016 році. Мовляв, організатором був Антоненко (потім слідство переглянуло його роль у справі), Кузьменко підкладала вибуховий пристрій під авто журналіста, а Дугарь фотографувала камери відеоспостереження біля місця вбивства Шеремета.
- Кузьменко і Антоненку суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його постійно продовжували. Дугарь відправили під домашній арешт, зараз вона перебуває під заставою.
- 22 травня слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Пізніше їхнім захисникам обмежили час для ознайомлення зі справою до 14 серпня. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває.
- Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним.