Підозрювану у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлію Кузьменко суд відпустив під домашній арешт. Таким чином суд частково задовольнив клопотання захисту, який просив скасувати арешт Кузьменко.

Сторона захисту наголошувала, що Кузьменко не може переховуватись на окупованій території, як зазначають прокурори, бо у такому випадку її як волонтерку затримають бойовики. Про це інформує "Українська правда".

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Сама Кузьменко, виступаючи в суді, згадала про репресії часів СРСР і сказала, що її разом із іншими фігурантами справи Шеремета переслідують для дискредитації волонтерського та ветеранського руху.

Водночас, у суді були поручителі, готові взяти Кузьменко на поруки.

Хто заявив, що готовий взяти на поруки лікарку та волонтерку:

Депутат від "Європейської солідарності" Михайло Бондар;

Колишній радянський політв’язень Степан Хмара;

Військовий та екснардеп Андрій Тетерук.

Водночас, прокурор просив не скасовувати арешт.

Судді перед оголошенням свого рішення сказали, що ризики, на які раніше посилались правоохоронці, уже нечинні, бо розслідування справи завершене.

Також судді хотіли, щоб прокурор пояснив, який є зв’язок між Кузьменко та невстановленими замовниками. Прокурор не відповів на це прямо.

Зверніть увагу! Кузьменко сторона обвинувачення звинувачує у тому, що вона нібито заклала вибухівку під авто журналіста Павла Шеремета.

Кузьменко та справа Шеремета: коротко