Пресс-служба "Кузницы на Рыбальском" сообщила, что пострадал катер "Станислав". Ему якобы повредили конструкцию кормовой площадки ограждения водометов.

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Заявление ГБР

  • Между тем, в Государственном бюро расследований заявили, что боевые катера от "Кузницы на Рыбальском" не соответствовали требованиям ВСУ и Минобороны.
  • Это удалось выяснить в результате следственных экспериментов. Их проводили в течение 23 – 28 октября в рамках уголовного производства по коррупционным схемам в оборонке.
  • Участие в экспериментах приняли специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и компании "Цеппелин Украина" и специалисты украинских судостроительных предприятий.
  • Вместе они проверяли работу оборудования, установленного на катерах.
  • По данным ГБР, в ходе следственных экспериментов соблюдали все правила технической эксплуатации судов.
  • Приобщиться к экспериментам также предлагали представителям "Кузницы на Рыбальском". В то же время они проигнорировали приглашение.
  • Кроме того, некоторые сотрудники завода пытались препятствовать проведению эксперимента.