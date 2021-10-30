Пресслужба "Кузні на Рибальському" повідомила, що постраждав катер "Станіслав". Йому начебто пошкодили конструкцію кормового майданчика огородження водометів.

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Заява ДБР

  • Тим часом у Державному бюро розслідувань заявили, що бойові катери від "Кузні на Рибальському" не відповідали вимогам ЗСУ та Міноборони.
  • Це вдалося з'ясувати унаслідок слідчих експериментів. Їх проводили упродовж 23 – 28 жовтня у межах кримінального провадження щодо корупційних схем в оборонці.
  • Участь в експериментах взяли фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз і компанії "Цеппелін Україна" та спеціалісти українських суднобудівних підприємств.
  • Разом вони перевіряли роботу обладнання, встановленого на катерах.
  • За даними ДБР, під час слідчих експериментів дотримувалися усіх правил технічної експлуатації суден.
  • Долучитися до експериментів також пропонували представникам "Кузні на Рибальському". Водночас вони проігнорували запрошення.
  • Окрім того, деякі співробітники заводу намагались чинити перешкоди під час проведення експерименту.