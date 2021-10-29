Так, слідчі Державного бюро розслідувань 23 та 28 жовтня провели слідчі експерименти з військовими кораблями "Кузня на Рибальському". Їх здійснили у рамках кримінального провадження щодо корупційних схем в оборонці.
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Катери не відповідали вимогам
До експериментів залучили фахівців Київського науково-дослідного інституту судових експертиз і компанію "Цеппелін Україна". Вони разом зі спеціалістами українських суднобудівних підприємств перевіряли роботу обладнання, встановленого на катерах.
Як повідомляє ДБР, слідчі експерименти проводили із дотриманням усіх правил технічної експлуатації суден, професійним екіпажем Військово-Морських Сил ЗСУ.
При цьому представники "Кузні на Рибальському" проігнорували запрошення взяти у них участь. Навпаки, співробітники заводу під час проведення експерименту намагались чинити перешкоди.
Кому ДБР повідомило про підозру через неякісну техніку "Кузні на Рибальському":
- заступнику міністра оборони України у 2015 – 2019 роках;
- директору Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки у 2015 – 2017 роках;
- директору Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки у 2018 – 2019 роках.
Справа "Кузні на Рибальському"
- З початком війни на Донбасі у 2014 році завод почав брати участь у багатомільярдних військових держзамовленнях, хоча до цього займався лише цивільними проєктами.
- У 2017 році навколо "Кузні на Рибальському" розгорівся скандал. Журналісти-розслідувачі з'ясували, що техніка, яку постачає "Кузня на Рибальському" має завищену ціну, однак низьку якість.
- За завищеною ціною українським Військово-морським силам постачалися катери "Гюрза" та "Кентавр", які виробляли на цьому заводі. Згодом з'ясувалося, що вони ламаються і не підходять для штурмових операцій.
- ДБР відкрив через це кримінальну справу. За версією слідства, директор "Кузні на Рибальському" перебував у змові з іншими посадовцями та сприяв постачанню військової техніки низької якості до наших підрозділів.
- Печерський суд 7 липня 2021 року обрав запобіжний захід голові правління "Кузня на Рибальському". Його відправили під арешт з можливістю вийти під заставу у 443 мільйони гривень. Згодом її зменшили до 50 мільйонів гривень.