"Кварталовец" рассказал, когда Зеленский рассекретил намерение стать президентом
"95 квартал" ничего не знал о решении Владимира Зеленского принять участие в президентских выборах. Для "кварталовцев" это стало полной неожиданностью.
Актер и сценарист студии "Квартал 95" Александр Пикалов в интервью Armyinform рассказал, что команда узнала о решении Зеленского, когда в Черкассах он записал видеообращение.
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Сплетни ходили, но мы всегда шутили на эту тему и не воспринимали ее всерьез, ибо и сам Владимир до последнего карты не раскрывал,
– вспомнил Пикалов.
Однако после записи видеообращения, "кварталовцы" поняли, что теперь "все меняется". Александр Пикалов рассказал, что "кварталовцы" увидели "бешеную поддержку" среди украинцев.
Шутки шутками, а мы увидели бешеную поддержку, поняли, что украинцы верят в него, в перемены, которые так давно ждут. Сейчас человек, который никогда не занимался политикой и стал президентом – это уже изменения,
– добавил он.
Актер подчеркнул, что Зеленскому непросто, но он "не может подвести".
Как Зеленский объявлял, что идет в президенты?
За несколько минут до Нового 2019 года на телеканале "1+1" вместо выступления Президента Украины Петра Порошенко с праздничными поздравлениями выступил бывший лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский.
Тогда нынешний президент свою речь начал на русском, однако важнейшую часть произнес на украинском языке. Он заявил, что идет в президенты.
Владимир Зеленский победил в президентских выборах 2019 года, его поддержали 73% избирателей. Инаугурация президента состоялась 20 мая. Что успел сделать Зеленский за первых 100 дней – читайте здесь.
Зеленский заявил, что идет в президенты: смотрите видео