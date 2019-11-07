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      "Кварталівець" розповів, коли Зеленський розсекретив намір стати президентом

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      Коли Зеленський розсекретив намір стати президентом
      Коли Зеленський розсекретив намір стати президентом / Getty images

      "95 квартал" нічого не знав про рішення Володимира Зеленського взяти участь у президентських виборах. Для "кварталівців" це стало повною несподіванкою.

      Актор та сценарист студії "Квартал 95" Олександр Пікалов в інтерв’ю Armyinform розповів, що команда дізналася про рішення Зеленського, коли в Черкасах він записав відеозвернення.

      Це цікаво: Зеленський оточив себе "кварталівцями": чи достатньо у них кваліфікації

      Плітки ходили, але ми завжди жартували на цю тему і не сприймали її всерйоз, бо й сам Володимир до останнього карти не розкривав,
      – пригадав Пікалов.

      Однак після запису відеозвернення, "кварталівці" зрозуміли, що тепер "все змінюється". Олександр Пікалов розповів, що "кварталівці" побачили "шалену підтримку" серед українців.

      Жарти жартами, а ми побачили шалену підтримку, зрозуміли, що українці вірять у нього, в зміни, на які так давно чекають. Нині людина, яка ніколи не займалася політикою і стала президентом – це вже зміни,
      – додав він.

      Актор підкреслив, що Зеленському непросто, але він "не може підвести".

      Як Зеленський оголошував, що йде у президенти?

      За кілька хвилин до Нового 2019 року на телеканалі "1+1" замість виступу Президента України Петра Порошенка зі святковими вітаннями виступив колишній лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський.

      Тоді теперішній президент свою промову розпочав російською, однак найважливішу частину виголосив українською мовою. Він заявив, що йде у президенти.

      Володимир Зеленський переміг у президентських виборах 2019 року, його підтримали 73% виборців. Інавгурація президента відбулася 20 травня. Що встиг зробити Зеленський за перших 100 днів – читайте тут.

      Зеленський заявив, що іде у президенти: дивіться відео

       

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Квартал 95 Президент України
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