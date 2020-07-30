В Киеве в течение суток в среднем обворовывают 15 квартир. Преступники по-разному следят за будущими жертвами: кто мониторит соцсети, кто-то ставит метки на дверях. Все же иногда воры наталкиваются на хозяина, который защищая свое, может травмировать или не рассчитать силу и убить вора.

Что грозит владельцу жилья, который защищая свое имущество или жизнь травмировал или убил вора, – рассказывает 24 канала адвокат, кандидат юридических наук Денис Головин.

Самооборона на грани допустимого

В наше время понятие необходимой обороны известно почти каждому украинцу. Это и не удивительно, ведь в Конституции указано – каждый имеет право защищать свою жизнь и здоровье. Институт необходимой обороны является одним из древнейших в теории и практике уголовного права.

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Конституция Украины устанавливает следующее: каждый имеет право защищать свою жизнь i здоровье, жизнь здоровье других людей от противоправных посягательств. Как объясняет Денис Головин, конкретизация этого конституционного положения нашла свое отражение в статье 36 Уголовного кодекса Украины (УК), которая выступает в качестве гарантии реализации права каждого человека на самозащиту, защиту других людей, государственных и общественных интересов от общественно опасных посягательств.

Что значит необходимо самооборона?

Действия, совершенные с целью защиты охраняемых законом прав и интересов лица, которое защищается, или другого человека, путем причинения посягающему вреда, необходимого и достаточного в данной обстановке для немедленного предотвращения или прекращения посягательства. Однако, при условии, что при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны. Так говорит Статья 36 УК.

В вышеприведенной статье также отмечается, что каждый имеет право на необходимую оборону независимо от возможности избежать опасного посягательства или обратиться за помощью к другим людям или органам власти.



После визита воров квартиру часто приходится ремонтировать / Фото 24 канала

Однако, как предостерегает Денис Головин, статья 36 УК Украины – одна из тех, которая содержит немало подводных камней как в толковании, так и в применении. Ведь она содержит оценочное понятие – "ущерб, необходимый и достаточный в данной обстановке". Итак, сразу можно сделать вывод, что при наличии только определенных обстоятельств необходимая оборона признается правомерным поступком.

Человек, который защищается, сразу оказывается в крайне невыгодном положении по отношению к нападавшему. По закону, вред, наносимый при защите, должен примерно равняться вреду, наносимому при нападении. Другой вопрос: как, находясь в стрессе, защищающийся, сможет определить момент, когда нужно остановиться, чтобы не нанести нападавшему чрезмерный вред? Почти никак,

– объясняет адвокат.

Другое оценочное понятие – "превышение пределов необходимой обороны". То есть умышленное причинение нападавшему или вору тяжкого вреда, явно не соответствует опасности посягательства или обстановке защиты.

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И снова возникает вопрос, как за доли секунды защищающийся, сможет определить является ли нанесенный ним вред нападавшему соразмерным с опасностью посягательства. Тоже вряд ли это под силу обычному человеку.

За превышение пределов самообороны наступает уголовная ответственность:

по статье 118 (умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны)

по статье 124 (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны) Уголовного кодекса Украины.

На практике, смерть нападавшего от действий защищающегося всегда рассматривается судами как превышение пределов необходимой обороны. Из этого правила есть исключения, но они настолько редки, что воспринимаются юридическим сообществом как нечто чрезвычайное,

– делится опытом адвокат Головин.

Если обороняясь человек причинил злоумышленнику вред средней тяжести или легкие телесные повреждения, тогда на уголовную ответственность это не тянет, но и не освобождает от обязанности возместить причиненный вред.

В ожидании нападавшего

Следует выделять и случаи превышения пределов необходимой обороны и действия несовместимые с условиями необходимой обороны, предусмотренные УК Украины. Так, если при необходимой обороне случайно непричастного к посягательству человека ударили, то ответственность, в зависимости от последствий, может наступить за причинение вреда по неосторожности.

Кроме этого, не могут считаться необходимой обороной противоправные действия, направленные на защиту от гипотетически ожидаемого посягательства. Так, установка в помещениях, на воротах, дверях, заборах частных усадеб различных охранных устройств, которые способны нанести тяжкий вред здоровью или даже лишить жизни (капканы, устройства с электрическим током и т.д.), по общему правилу, не может считаться необходимой обороной, из-за явной преждевременности.



Собаки – надежные защитники жилья / Фото 24 канала

В целом, случаев, когда закон считает, что превышения пределов нет, лишь три.

В части 5 статьи 36 УК Украины говорится, что не является превышением пределов необходимой обороны и не влечет уголовной ответственности применение оружия или любых других средств или предметов, независимо от тяжести вреда, причиненного посягающему для:

а) защиты от нападения вооруженного лица;

б) защиты от нападения группы лиц;

в) предотвращения противоправного насильственного проникновения в жилище или иное помещение (гараж, дачу, офис и т.д.).

Как отмечает Денис Головин, теоретически в этих трех случаях можно даже убить нападавшего. Это подтверждается и судебной практикой.

Известен случай, когда человек был осужден по статье 118 УК Украины за умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны. Из материалов дела следовало, что осужденный, находился у себя дома и защищаясь от незаконного проникновения в его жилище и нападения двух мужчин, нанес одному из них кухонным ножом удар в грудь, в результате которого пострадавший в тот же вечер скончался в больнице. Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда, просматривая дело, указал, что осужденный предотвращал противоправное насильственное вторжение в свое жилище и защищался от нападения группы лиц, а значит, согласно части 5 статьи 36 УК Украины, находился в состоянии необходимой обороны, поэтому его не привлекут к уголовной ответственности.

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Также Денис Головин отмечает, что согласно статье 36 УК Украины человек не подлежит уголовной ответственности, если из-за сильного душевного волнения, вызванного опасным посягательством, он не мог оценить соответствие причиненного им вреда опасности посягательства или обстановки защиты. Однако состояние "сильного душевного волнения" также надо еще доказать.

Итак, делая выводы из вышесказанного следует помнить, перед применением предусмотренного Конституцией Украины права на защиту себя или других людей нужно правильно оценить ситуацию. Только после этого поступить именно так, чтобы это было направлено на прекращение противоправного посягательства без причинения тяжких последствий, в чем бы они ни заключались.

Подробнее о защите своих прав можно прочитать в Telegram-канале Дениса Головина.