Квартиру супруги президента Зеленского незаконно продали за примерно 17,4 миллиона гривен.

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Куда пойдут средства от продаж

К так называемому аукциону допустили только два человека. Одна из них – Ольга Липовецкая предложила почти на 20 миллионов больше начальной цены и таким образом стала новой "хозяйкой" жилья Зеленских. СМИ пишут, что Липовецкая – гендиректор нескольких ООО.

Оккупационные власти планируют деньги от продажи направить участникам войны против Украины и их родственникам.

Квартира Елены Зеленской в Ялте

Елена Зеленская купила квартиру в апреле 2013 года, заплатив за нее почти 164 тысяч долларов. Жена президента Украины указывала ее в своей декларации за 2018 год.

Трехкомнатная квартира расположена на пятом этаже в пентхаусе жилого комплекса "Император" в ялтинском поселке Ливадия. С балкона видны Черное море и Ливадийский дворец.

Оккупанты "нашли" у Зеленской российский паспорт

Недавно пропагандисты рассказывали, что во время обысков в этой же квартире они обнаружили российский паспорт Елены Зеленской. Впрочем, выдать свой фейк за правду у окупантов не получилось – их "подвело" фото первой леди Украины. Дело в том, что для подставного документа они использовали фото Елены Зеленской из Instagram за 2023 год, утверждая, что сам паспорт был выдан в 2014 году.

Более того, на самом фото, опубликованном пропагандистами, указана дата выдачи 2020 год. Кроме того, внизу первой страницы отчество Зеленской написано с ошибкой в транслитерации – Vlodymyrovna.