Квартиру дружини президента Зеленського незаконно продали за приблизно 17, 4 мільйона гривень.

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Куди підуть кошти від продажу

До так званого аукціону допустили лише двох людей. Одна з них – Ольга Липовецька запропонувала майже на 20 мільйонів більше за початкову ціну, і у такий спосіб стала новою "хазяйкою" житла Зеленських. ЗМІ пишуть, що Липовецька – гендиректорка кількох ТОВ.

Окупаційна влада планує гроші від продажу направити учасникам війни проти України та їхнім родичам.

Квартира Олени Зеленської у Ялті

Олена Зеленська купила квартиру у квітні 2013 року, заплативши за неї майже 164 тисячі доларів. Дружина президента України вказувала її у своїй декларації за 2018 рік.

Трьохкімнатна квартира розташована на п'ятому поверсі у пентхаусі житлового комплексу "Імператор" у ялтинському селищі Лівадія. З балкону видно Чорне море та Лівадійський палац.

Окупанти "знайшли" у Зеленської російський паспорт

Нещодавно пропагандисти розповідали, що під час обшуків у цій самій квартирі, вони виявили російський паспорт Олени Зеленської. Втім, видати свій фейк за правду в окупантів не вийшло – їх "підвело" фото першої леді України. Справа в тому, що для підставного документа вони використали фото Олени Зеленської з Instagram за 2023 рік, водночас стверджуючи, що сам паспорт був виданий у 2014 році.

Ба, більше, на самому фото, опублікованому пропагандистами, зазначено дату видачі 2020 рік. Крім того, внизу першої сторінки по батькові Зеленської написане з помилкою у транслітерації – Vlodymyrovna.